عاجل/ شاهد بالفيديو: المريخ يتوج بالممتاز بعد فوزه على الهلال بهدف السماني الصاوي أخبار السودانأهم الاخبارالرياضة By alsudani Last updated 24 أكتوبر, 2020 8:59 م - 0 عاجل/ المريخ يتوج بالممتاز بعد فوزه على الهلال بهدف السماني الصاوي https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201024-WA0154.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)