الحزب الشيوعي السوداني يعلن رفضه للتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، الذي قال انه جرى بطريقة مراوغة فضلا عن الابتزاز الذي تم.

كما أعلن في تصريح صحفي اليوم السبت رفضه رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي وشروطه التي قال إنها تؤدي للمزيد من الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الاقتصاد السوداني.

وكان المكتب السياسي قد تابع في اجتماعه الدوري أمس تطورات الحالة السياسية مؤكداً رفضه للقمع الوحشي الذي تم في المواكب السلمية في كسلا وقريضة بجنوب دارفور، وموكب 21 أكتوبر مما أدى إلى قتلى وجرحى.

وقال إن هذا يعيد للأذهان ممارسات النظام البائد، وطالب بمحاسبة الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات ومصادرة الحق الدستوري فى التجمعات والمواكب السلمية .

واكد المكتب السياسي دعمه لاعتصام جماهير الجريف شرق ومطلبها العادل في تسليم من ارتكب جريمة إطلاق الرصاص على الشهيد محمد عبدالمجيد وكل الشهداء.

كما يرى الحزب ضرورة قيام أوسع تحالف من أجل الحقوق والحريات الأساسية، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإصدار قانون ديمقراطي للنقابات، وتحسين الأوضاع المعيشية، ورفض رفع الدعم، ورفض ربط البلاد بالمحاور والتحالفات العسكرية الخارجية، وقيام علاقات خارجية متوازنة.

وسيعقد الحزب مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من اكتوبر الجارى الساعة الواحدة ظهرا بالمركز العام للحزب لتوضيح موقفه التفصيلي من كل التطورات الراهنة.