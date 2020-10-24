نتنياهو: وفد إسرائيلي يزور السودان قريبا لاستكمال التطبيع

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت إن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى السودان في الأيام القادمة بعد اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.

والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن الجمعة، يجعل السودان ثالث بلد عربي ينهي العداء مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بحسب “رويترز” : “سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات”.

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان على “تويتر” نقلاً عن نتنياهو: “وفد إسرائيلي سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات”.

وأضاف: “دول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل، بعد التوصل إلى 3 اتفاقيات سلام خلال 6 أسابيع”.