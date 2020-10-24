المؤتمر السوداني يرحب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل والتقدم في ملف العلاقات الخارجية

الخرطوم: السوداني

رحب “حزب المؤتمر السوداني” في بيانٍ له مساء السبت اطلعت عليه (السوداني) بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وأشاد برفع اسم السودان من قائمة الارهاب، والتقدم الذي سجلته حكومة السودان الإنتقالية في ملف العلاقات الخارجية.

وقال “الحزب”: نحن في حزب المؤتمر السوداني نشيد بالتقدم الكبير الذي تسجله حكومة السودان الإنتقالية في ملف علاقاتنا الخارجية، و نرى ان خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تعد انتصاراً حقيقياً لإرادة شعبنا الظافر، وتتويجاً لتضحياته العظيمة التي ظل يبذلها خلال منافحته للنظام البائد طوال ثلاثة عقود كاملة.

مضيفاً أن الخطوة تفتح الباب على مصراعيه لتحول إيجابي كبير فيما يتعلق بالإستثمار والبناء المؤسسي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتطور الزراعي والصناعي والمعدني، وسائر المجالات الأخرى التي يعزز تطويرها سبل العيش الكريم لكل السودانيات والسودانيين.

لافتاً إلى أن جني ثمار هذا الانجاز يتطلب الصبر والمثابرة، وعدم رفع سقوف الطموحات على المدى القصير .

كما رحب “المؤتمر السوداني” ببداية الإتصالات مع إسرائيل وانهاء حالة العداء معها، منوهاً إلى أن الحدث يتطلب من جميع بنات وابناء السودان الشرفاء إعادة تعريف علاقاتنا الخارجية لتقوم على قاعدة المصلحة الوطنية، وجعلها فوق كل اعتبار، وتغليبها على كل المصالح الأخرى.

وأكد الحزب على أن التطبيع مع اسرائيل يجب أن يقوم على قاعدة التأمين الكامل على تنفيذ مقررات الأمم المتحدة وحفظ كافة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في قيام دولته المستقلة تأسيساً على مقترح حل الدولتين.

منوهاً إلى وجوب إجازة الاتفاق النهائي الناتج عن حصيلة التفاوض بين السودان واسرائيل، عبر مؤسسات السلطة الإنتقالية بما يحقق أكبر قدر من التوافق حول مصالح البلاد وشعبها. “وفق البيان”.