تسيرية مزارعي الجزيرة تحدد 9 ألاف للسعر التركيزي للقمح

مدني : وجدان طلحة

أعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بداية العروة الشتوية غدا الاثنين بزراعة القمح ، مؤكدا توفير مياه الري .

في السياق كشف عضو اللجنة التسييرية لاتحاد مزاعي الجزيرة والمناقل جاد كريم حمد، عن تحديد السعر التركيزي للقمح.. 9 آلاف جنيه للجوال .

وفيما أوضح جاد كريم أن السعر التركيزي اودع طاولة مجلس الوزراء لإجازته ، أعلن تمسكهم بالمبلغ المحدد وقال إنه في حال عدم اعتماد السعر التركيزي فإن ذلك يتطلب مراجعة أسعار مدخلات الزراعة .

من جانبه قال وزير الزراعة المكلف عبدالقادر تركاوي إن المياه تكفي لري 800 الف فدان .

وقال الوزير في ورشة قانون مشروع الجزيرة ، بودمدني أمس، إن هنالك تحديات تواجه الزراعة منها وفرة مدخلات الزراعة وقال إن المشكلة الاساسية توفير الوقود ، مشيرا إلى انه بعد رفع العقوبات سينعكس الحال ايجابا على الزراعة .

في السياق شكا والي ولاية الجزيرة عبد الله ادريس من تهميش الولاية في ادارة المشروع. وقال إن القانون المزمع تقديمه لابد أن يتم تحت مظلة جميع المزارعين ودعا إلى ضرورة أن يعمل المشروع على حماية المزراع.