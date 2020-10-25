الدولار يتراجع لخانة الـ(224) جنيهاً بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات السبت وسط إحجام التجار عن عمليات البيع والشراء عقب رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية والاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني ) فإن سعر البيع للدولار سجل 224 جنيها مقارنة بـ 255جنيها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 60 جنيها َوالدرهم الإماراتي 62 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 265 جنيها من نحو 290 جنيها خلال الأيام الماضية.

وأرجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع ، متوقعين المزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة خاصة حال تلقى السودان لدعومات خارجية