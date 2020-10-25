قيادي زراعي بالنيل الأزرق: حجز الأرصدة يشل الإنتاج

الخرطوم : رحاب فريني

أكد أمين عام تنظيم القلعة النوعي بولاية النيل الأزرق المزارع عبد الحميد آدم مختار تضرر مزارعي الولاية البالغ من قرار حجز أرصدتهم بالبنوك وقال في حديثه لـ ( السوداني ) ان الموسم حصاد وفي هذا التوقيت بالذات يحتاج العمال للصرف لإكمال عملياته ، مشيرا إلى أن الصرف للعمال عادة يتم أسبوعيا أو نصف شهري وأحيانا كل شهر وتأخر الصرف سيتسبب في توقف عمليات الحصاد ما يتضرر منه العمال والمزارع والبلد عامة لجهة توقف العملية الانتاجية ، مؤكدا اتصالهم بالجهات المعنية كافة للنظر في هذا الأمرلمنع حدوث اي مشاكل أمنية بالولاية.

وكشف رئيس تنظيم المحريب بالولاية المزارع عبدالحليم ابوشنب عن صدور بيان يطالبون فيه بفك أرصدة المزارعين التي حجزت من لجنة إزالة التمكين إضافة لمطالبتهم بتوقف عمل اللجنة وأبعادها عن الولاية وإيقاف اللجنة الزراعية لعدم شرعيتها ، مؤكدا الضرر الكبير الذي لحق بهم كمزارعين لان الموسم حصاد ويحتاجون للسيولة لصرف استحقاقات العمال مؤكدا توقف الضمانات حاليا ما يؤدي لعدم تمكن المزارعين من الاستلاف من البنوك.