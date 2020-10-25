اقتصاديون: على الحكومة الاستفادة من رؤوس الأموال اليهودية

الخرطوم :الطيب علي

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بوضع البرامج والدراسات اللازمة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل عقب التوقيع على التطبيع.

وقال د. عبد العظيم المهل لـ(السوداني) إن إسرائيل يمكنها مساعدة السودان فى عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة خاصة الزراعة وتوفير أنظمة وتقنيات الري المتطورة والتي تم تطبيقها بعدد من الدول الإفريقية جنوبي الصحراء و الاستفادة فى مجال صناعة أبراج الطاقة الشمسية إلى جانب التعاون فى القطاع الصناعي فى تجميع الأجهزة والمعدات إضافة إلى توفير التمويل من الخارج والتعاون فى جوانب إدارة الأموال وريادة الأعمال.

وشدد الاقتصادي خالد النور فى حديثه لـ السوداني على أهمية وضع برامج لزيادة الإنتاج وإحلال الواردات عبر الاستفادة من التقنية الإسرائيلية ورؤوس الأموال لدى رجال الأعمال اليهود مشيرا إلى أن البلدين أمامهما فرصة حقيقية لمساعدة بعضهما.

ودعا بروفيسور عزالدين إبراهيم لإعداد المشروعات بشكل مدروس للاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي مع اسرائيل مشددا على الاهتمام بالتصنيع وليس الزراعة فقط خاصة أن هناك عدداً من المجالات يمكن للسودان الاستفادة من إسرائيل فيها تشمل مشروعات حصاد المياه وقطاعات التصنيع والاتصالات والتقنية المصرفية ومشروعات البنى التحتية وقطاع الكهرباء وتوفير المياه خاصة في شرق السودان إلى جانب توفير الصوامع لتخزين المحاصيل فضلا عن التخزين والنقل المبرد للحوم.