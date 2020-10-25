وكلاء وقود: الندرة الراهنة تستدعي تقليص شركات التوزيع

الخرطوم عبير جعفر

رحب أصحاب محطات ووكلاء توزيع الوقود بقرار وزارة الطاقة والتعدين الأخير بايقاف (13) شركة عن توزيع الوقود الا عبر محطاتها ، مشيرين لقلة الحاجة لعدد كبير من الشركات خاصة في ظل أزمة الوقود وتطاول الصفوف وطالبوا في حديث لـ(السوداني) بأن يتبع القرار إحدث وفرة في المشتقات البترولية لفك الاختناق أمام محطات الوقود والسعي لزيادة منافذ التوزيع بالعاصمة.

وقال صاحب محطة وقود بامدرمان فراس أحمد إن القرار في الوقت الراهن يؤثر بزيادة الصفوف خاصة في ظل شح الوقود فلابد من وجود رقابة مشددة بالمحطات ومن ناحية أخرى فان القرار سليم خاصة بعد ترك الاستيراد للقطاع الخاص مما يساعد على تراجع الصفوف فهنالك شركات لا تستطيع الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الصرف مما ينعكس على تكدس المركبات بمحطاتها ٫ مشيرا لتقليل الشركات المستوردة للوقود.

وأوضحت وكيلة محطة اويل ليبيا جنوب الخرطوم فتحية محمد بان القرار سيكون له أثر سالب في تراجع نسبة التوزيع أما اذا كانت شركات لا تملك محطات بالعاصمة أو عددها ضعيف سيكون امرا عاديا لا اثر عليه ٫ لافتة الى وفرة الوقود بالشركات هو الحل الجذري للأزمة الراهنة في الوقود.

ووصف وزير النفط السابق اسحاق جماع لـ( السوداني ) قرار توقف 13شركة بالخطوة بالايجابية وذلك على المدى البعيد فكلما قل عدد الشركات انعكس على زيادة العائد والاستفادة منه في الاستثمار.

وأوضح بان الأثر المباشر أن ايقافها سيؤدي لزيادة الصفوف وشح الوقود خاصة اذا كانت الشركات المتوقفة تمتلك محطات بالعاصمة ٫ مشيرا الى ان اتجاه الحكومة لتقليل الشركات سيوفر العملة لتستطيع عمل استثمارات في الخدمة ٫ اشار الى ان عدد المحطات بالعاصمة ضعيف ولايغطي الكم الهائل من المركبات لذلك تقليل الشركات امر صحيح ويساعد الشركات الكبرى على توفير الوقود وتوزيعه على محطاتها لفك اختناق المركبات أمام المحطات