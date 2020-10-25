للمرة الثالثة على التوالي بهدف صعب.. المريخ يهزم الهلال ويتوج باللقب السماني يرجح الكفة .. توهان للأزرق وابو عشرين يتألق

الخرطوم : السوداني

احتفظ المريخ بلقب الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي وذلك بعد أن حقق انتصاراً ثميناً وغالياً على نده التقليدي الهلال بهدف دون مقابل احرزه اللاعب السماني الصاوي في الدقيقة (33) من شوط اللعب الاول بعد تسديدة قوية سكنت الشباك الزرقاء،في المباراة التي جرت مساء امس باستاد الخرطوم.

تشكيلة الفريقين

دفع المريخ خلال جولة الامس بتشكيلة ضمت ابوعشرين في حراسة المرمي إلى جانب امير كمال وصلاح نمر والتاج يعقوب وأحمد آدم، وعماد الصيني ومحمد الرشيد ( ضياء الدين محجوب) وأحمد حامد التش ( الجزولي) والسماني الصاوي ( التكت)، رمضان عجب وسيف تيري ( حمزة داوود).

بينما مثل الهلال كل من جمال سالم، فارس عبد الله، السمؤال ميرغني، الشغيل، السمؤال ميرغني، فارس عبد الله، ابوعاقلة عبد الله، بشة الصغير ( كاديو)، نزار حامد، عبد الرؤوف ( موفق صديق)، وليد الشعلة ( اسكندر)، محمد موسى ي الضي

الشوط الأول

بدأ شوط اللعب الاول من المباراة بشكل حذر من الفريقين حيث عمد كل فريق للتحرك بشكل حذر داخل الملعب، وسيطر الازرق على خط الوسط خلال الدقائق الأولى للمباراة وذلك من خلال التحركات التي قام بها لاعبوه ممثلين في عبد الرؤوف إلى جانب العائد نزار حامد، وسعى الازرق لفرض سيطرته على المباراة بيد ان لاعبي المريخ سعوا لمباغتة الخصم وذلك من خلال التحركات المزعجة التي ظل يقوم بها لاعب الوسط السماني الصاوي الى جانب المهاجم سيف تيري، وشكل لاعب وسط الهلال عبد الرؤوف خطورة كبيرة على مرمى المريخ وذلك من خلال التحركات التي ظل يقوم بها بالاضافة إلى التمريرات الخطيرة، حيث انقذ حارس مرمى الأحمر علي ابو عشرين مرماه من تسديدتين خطيرتين لصالح الهلال خلال شوط اللعب الاول، وشهد منتصف الشوط الاول وبالتحديد في الدقيقة (33) احراز المريخ للهدف الأول في المباراة وذلك عن طريق لاعبه السماني الصاوي الذي قام بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس جمال سالم الذي فشلت كل محاولاته في التصدي لها، وانتهى الشوط الاول بتقدم المريخ بهدف دون رد.

الشوط الثاني

الشوط الثاني في المباراة ظهر من خلاله الهلال بشكل مختلف حيث سعى بكلياته من اجل تعديل النتيجة وشكل ضغطا على المريخ الذي لعب بالمقابل بتكتيك عال استهدف المحافظة على مرماه والاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق لاعبيه سيف تيري ورمضان عجب واللذين شكلا خطورة كبيرة على مرمى الهلال الذي بالمقابل اعتمد على تحركات اللاعب عبد الرؤوف والذي اخرجه الجهاز الفني للهلال في شوط اللعب الثاني ودفع باللاعب اسكندر في مكانه، وسعى الهلال لتنشيط خط الوسط والاعتماد على لاعبين ذوي نزعة هجومية بيد أن التغييرات التي قام بها الجهاز الفني للأزرق لم تسهم في شيء حيث شكل المريخ رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الهلال وبالأخص اطهر الطاهر الذي شكل خطورة على مرمى المريخ في شوط اللعب الاول، وحافظ ابوعشرين على مرماه نظيفاً، ومرت دقائق الشوط الثاني سريعا دون جديد ليضيف الحكم (5) دقائق كوقت اضافي إلا أن المريخ حافظ على تقدمه لينهي الحكم المباراة بهدف دون مقابل لمصلحة الأحمر. وبالنتيجة احتفظ المريخ بلقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد أن وصل إلى النقطة (74) بينما أنهى الهلال البطولة بـ(69) بفارق (5) نقاط عن صاحب اللقب المريخ.