ابوعشرين يبحث عن سلامة موقفه القانوني محمد الرشيد يطالب بـ(24) مليار والاحمر يترقب

اشعل ثنائي المريخ حارس المرمى علي ابوعشرين الى جانب لاعب الوسط محمد الرشيد سوق الانتقالات الرئيسية وذلك عقب الخطوة التي اقدما عليها بالتوقيع على عقودات مبدئية مع نادي الهلال.

وبحسب المصادر فان المفاوضات التي بدأت بين مجلس المريخ وحارس المرمى علي ابوعشرين يوم امس، تم من خلالها الاتفاق على تجديد عقد اللاعب بيد ان اللاعب كشف عن توقيعه لعقد مبدئي مع نادي الهلال خلال وقت سابق.

وبحسب مقربين من ابوعشرين فان الاخير وقع على عقد مبدئي مع الهلال مقابل تسلم جزء من حافز تسجيله بحسب مقربين اليه.

وبالرغم مما ذكر انفاً الا ان حارس المرمى الشهير ابدى رغبة في الاستمرار بشعار المريخ بيد أنه ربط ذلك بالتاكد من موقفه القانوني حيث طالب اللاعب بتاجيل الحديث معه حول تجديد التعاقد والتوقيع لما بعد نهاية مباراة الامس بين الغريمين.

وقال مصدر موثوق ل(السوداني) ان الهلال اتفق مع ابوعشرين خلال وقت سابق بمبلغ وقدره 18 مليون جنيه سوداني، بيد ان المريخ تدخل واقنع اللاعب بالتجديد مقابل اعطائه نفس المبلغ.

يشار في الوقت نفسه ان لاعب وسط الاحمر محمد الرشيد، اكد كذلك توقيع عقد مبدئي مع نادي الهلال مقابل مبلغ وقدره 24 مليون جنيه.

وقال مصدر مقرب من اللاعب محمد الرشيد ان ادارة المريخ دخلت في تفاوض مباشر مع اللاعب بيد ان الاخير تمسك بالحصول على المقابل المالي الخاص به ومن ثم اكمال اجراءات اعادة القيد.

وأجل المريخ صفقة تجديد تعاقد اللاعبان ابوعشرين ومحمد الرشيد لما بعد نهاية مباراة القمة التي جرت مساء امس استجابة لرغبة اللاعبين.