بعد مفاوضات مارثونية وتدخل حازم رمضان يجدد للمريخ و (الكاش) يقلل النقاش

الخرطوم : السوداني

بصم لاعب المريخ رمضان عجب على عقد التجديد مع فريقه لمدة عامين جديدين وذلك عقب مفاوضات مارثونية بدات عقب الاتصال الهاتفي بين رئيس نادي المريخ آادم عبد الله ( سوداكال) والمرشح لرئاسة لجنة التطبيع المرتقب تكوينها القنصل حازم مصطفى صباح امس ( السبت)

واستبق المريخ مباراة القمة امام الند التقليدي الهلال مساء أمس وشرع في التفاوض مع لاعبه رمضان عجب واقناعه بالتجديد لفترة جديدة.

ولم يكن اقناع اللاعب بالتجديد بالامر السهل اذ ان الاخير وبالرغم من ترحيبه بالاستمرارية بالشعار الاحمر الا انه كشف عن توقيعه لعقد مع نادي الهلال خلال وقت سابق، مشيراً الى انه لا يمانع من الاستمرار بشرط ان يتسلم امواله نقداً، وهو الطلب الذي ابدى عليه مجلس المريخ الموافقة الفورية بعد تكفل القنصل حازم مصطفى بالصفقة

يشار الى ان اللاعب اوكل زميله بكري المدينة باستلام الاموال الخاصة به حيث بلغت التكلفة الاجمالية للصفقة مبلغ وقدره 15 مليون جنيه.

ووقع اللاعب بشكل رسمي قبل دقائق من انطلاقة مباراة الديربي امام الهلال، حيث جرت مراسم التوقيع باستاد الخرطوم وسط سعادة كبيرة من الطرفين.

يشار الى ان المريخ تلقي تطمينات قانونية بشان موقفه من التجديد مع اللاعب حيث تم الشروع الفوري في مطابقة بيانات اللاعب وذلك عقب انجاز الصفقة بشكل رسمي.