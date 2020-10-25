السودان يتسلم الشحنة الأولى من منحة القمح الإمارتية

الخرطوم: السوداني

استلمت حكومة السودان المنحة الإماراتية الدفعة الاولى من القمح البالغ قدرها (67) الف طن وسوف يتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات.

و قال وكيل وزارة التجارة، محمد على عبدالله في تصريح “لسونا” أنه يجرى حاليا التواصل أيضا مع برنامج الغذاء العالمي WFP لتوفير باخرة اخرى من القمح تقدر حمولتها ب (40) الف طن لتصل في الأيام المقبلة.

كما أكد السيد محمد علي رئيس لجنة السلع الاستراتيجية بأنه سوف يتم شراء القمح الموجود الخاص بالمطاحن الموجود بالبوند بعد أن تم الاتفاق المبدئي معها على سعر القمح وتكلفة الطحن وطريقة السداد.

وتوقع الوكيل بأن يخلق ذلك تأثيرا إيجابيا في توزيع حصة الدقيق المدعوم في الأيام القليلة المقبلة.