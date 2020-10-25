شاهد بالفيديو.. الفريق “العطا” اضطررنا للتطبيع مع إسرائيل ولا يضيرنا في شيء

الخرطوم: السوداني

أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا، بأن“ التطبيع مع إسرائيل مرتبط برفع اسم السودان من القائمة السوداء، مضيفاً: ولا يضيرنا شيء إن فعلنا ذلك”، معلنا عن ترحيب الحكومة بكل الوفود الإسرائيلية والأمريكية بالخرطوم للتباحث مع السودان في شراكات اقتصادية.

وقال العطا في مقابلة مع قناة العربية الحدث “لا ننكر أن المكون العسكري وراء التطبيع وكانت كل الطرق مسدودة أمامنا”.

ووصف قرار بدء السلام مع إسرائيل بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأضاف “لا نتوقع مساعدات من أمريكا وإسرائيل وإنما هما مفتاح لبقية العالم” وشدد على أن السودان لا يحتاج إلى مساعدات تشمل الغذاء والطعام، وإنما الدخول في شراكات اقتصادية كبيرة.