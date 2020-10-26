الصادق المهدي: سنتعامل مع الحكومة كمعارضة إذا لجأت للتطبيع

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

شدد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على رفضهم لخطوات التطبيع مع اسرائيل، وقال في حوار ينشر بالداخل لـ(السوداني) إنهم في انتظار توضيح من الحكومة الانتقالية حول التطبيع وشرعيته، مبيناً أن الحكومة الانتقالية قالت إن التطبيع سيخضع لقرار المجلس التشريعي المنتخب وليس من صلاحيات الحكومة الحالية.

وأكد المهدي انهم سيتعاملون مع الحكومة الحالية كمعارضة حال لجوئها للتطبيع، واضاف: رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كان على وشك الدخول للسجن وان التطبيع سينقذه منه وان ترامب سيسكب الانتخابات بسبب مواقف السودان .