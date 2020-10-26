الشرطة تعتدي على مواطنين بالدندر

الدندر: عبد الرؤوف طه

اعتدت شرطة الحياة البرية بمدينة الدندر بولاية سنار على عدد من المواطنين بمحطات الوقود حيث استخدمت الشرطة العنف المفرط في ضرب المواطنين الذين حضروا لتعبئة سياراتهم بالوقود.

واصاب فريق الشرطة الذي يقوده ضابطان برتبة ملازم اول اكثر من اربعة اشخاص باصابات بالغة استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وقال احد المصابين عبد المنعم عثمان ل(السوداني) إن الشرطة ضربتهم بعنف برفقة شقيقه مصعب وآخرين ابرزهم عبد المطلب طه وصلاح عبد العزيز الصول، منوها إلى أن ضباط شرطة الحياة البرية مارسوا العنف بحق اكثر 100 مواطن.

وفي السياق اخطر مواطنون (السوداني) أن مدير شرطة الحياة البرية الذي يحمل رتبة عميد ظل يمارس تعسفاً بحق المواطنين ويقوم بتشغيل محطات الوقود وفق مزاجه الشخصي، ودون عدد من المصابين بلاغاً بقسم شرطة الدندر.