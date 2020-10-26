المحكمة تبريء ثوار اللاماب من تهمة القتل

الخرطوم: آيات فضل

برأت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس (9) من ابناء منطقة اللاماب من تهمة قتل فرد من قوات الدعم السريع أثناء المظاهرات التى أعقبت فض أعتصام القيادة العامة وذلك لعدم كفاية الادلة فى مواجهتهم .

وبحسب الاتهام فإن الـمتهمين التسعة ضمنهم قُصَّر، يواجهون الاتهام بقتل فرد من قوات الدعم السريع بمنطقة اللاماب جنوب الخرطوم أثناء الأحداث التي شهدتها العاصمة خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي عقبت فض الاعتصام بالقيادة العامة ، حيث أصيب المجنى عليه بإصابات متفاوتة وزميل له تم نقلهما أثرها الى مستشفي بست كير باللاماب، الا انه توفي ليتم نقل جثمانه إلى المشرحة بموجب اورنيك 8جنائي بينما تمت معالجة الآخر، و كثفت الشرطة تحرياتها وألقت القبض علي عدد من المتهمين رهن البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، القتل العمد.