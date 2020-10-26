قنوات فضائية ووكالات أنباء وصحف عالمية تنقل حوار (السوداني) مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي

الخُرطوم: السوداني

تداولت أمس عدد من كبريات القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحف والمواقع الاخبارية العالمية والمحلية، ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حوار (السوداني) مع وزير الإستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي نشر بالصحيفة بعدد الأمس. على رأسها “قنوات العربية والحدث، والجزيرة الإخبارية ، وإسكاي نيوز عربية، والغد، وهيئة البث الإسرائيلية ، و i24 news، وصحف اليوم السابع، ومصراوي، والعربي الجديد، والقدس العربي، وصوت الوطن، ووكالة سبوتينج، وفلسطين برس”.

يذكر أن الحوار الذي أجرته (السوداني)؛ عبر الصحفية النابهة إيمان كمال الدين، وقف على آخر التطورات في ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل، والخطوات التي قادت إلى هذا الإعلان يوم “الجمعة” الماضي.