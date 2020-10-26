وزراء الخارجية والري السوداني والمصري الإثيوبي يجتمعون غداً

الخرطوم: السوداني

يعقد وزراء الخارجية والري فى السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعاً إسفيرياً غداًَ الثلاثاء، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقى، ودعوة من دولة جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وبعث وزير الري، ياسر عباس برسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة.

وأكدت الرسالة، أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

وثمّنت الرسالة، المحادثات الهاتفية الإيجابية التي جرت بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، والتي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

ودعا عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت فى الجولة الماضية، وبمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني مُحكم.