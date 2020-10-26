ولاية الجزيرة تسجل اعلى معدل للتضخم سبتمبر الماضي

ودمدني: عمران الجميعابي

كشفت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن تسجيل أعلى معدلات للتضخم خلال سبتمبر الماضي حيث بلغ نحو 340،28 في وقت أكدت فيه أن أهم ملامح موازنة العام المالي 2020_2021م تستوعب كافة المتغيرات الاقتصادية التي صاحبت الفترة السابقة بما فيها التضخم.

وقالت المدير العام للوزارة نادية التهامي لدى مخاطبتها ورشة تنمية وتطوير الإيرادات بقصر الضيافة بودمدني امس، إن جل مصادر التمويل من المنح والتحويلات الاتحادية حيث تمثل نسبة نحو 80% وعزت ذلك للزيادة الكبيرة في تعويضات العاملين، وأقرت بوجود فرق ما بين الإيرادات والمصروفات، مؤكدة أن ملامح موازنة العام المالي الجديد ترتكز على الدعم الاجتماعي والبنى التحية والتعليم والصحة.

واعتبرت التهامي أن أوراق الورشة النوعية تمثل أهم ملامح إعداد موازنة العام المالي الجديد وتعمل على وضع خطط وبرامج لمعالجة التشوهات الاقتصادية التي صاحبت الفترة السابقة.

ومن جانبه قال عثمان عابدين الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة إن الجزيرة من أكبر الولايات التي بها موارد، موضحا أن العامين الماضيين شهدت فيهما الولاية مشاكل التحصيل مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات. وأشار إلى أن أهم مطلوبات الورشة من خلال المداولات وضع خطط اقتصادية تعمل علي معالجة كافة المشاكل خلال الفترة الماضية.