مواطنون يشكون من تعثر إجراءات تجديد الجوازات

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شكا عدد من المواطنين، من تعثر اجراءات تجديد الجوازات، بسبب عدم توفر الدفاتر الخاصة بها. وقال مواطنون لـ(السوداني) انهم ذهبوا صباح امس الأول (السبت) للتجديد الا انهم فوجئوا أن موعد استلام الجوازات (سيكون بعد ٤٥ يوما) ، بسبب عدم توفر الدفاتر.

واوضح بعضهم أن لديهم التزامات ومصالح عمل، دراسة وعلاجا ، وأن الانتظار لهذه الفترة يلحق بهم ضررا كبيرا ، وطالبوا بإيجاد معالجات سريعة ، عبر (وضع استيكر) يسمح بتجديد الجوازات لفترة محددة ، إلى حين توفر الدفاتر ، واشاروا إلى صعوبة (الانتظار) لتلك الفترة.