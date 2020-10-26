حميدتي: العلاقة مع إسرائيل ستستمر وصولاً للتطبيع الكامل

الخرطوم: السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن بلاده تتطلع لإقامة علاقات مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل، مبيناً أن الشعب السوداني عاش عزلة لثلاثين عاماً، مضيفاً جاملنا باسم السودان كثير جداً وآن الأوان للانفتاح على كل العالم في علاقات مبنية على السلام والتنمية، وتوقع حمدان في مداخلة هاتفية مع قناة مكان الإخبارية، تمرير الهيئة التشريعية ومصادقتها على الاتفاق مع إسرائيل بأغلبية، لأن فيه مصلحة البلاد، وعدّد دقلو الفوائد المرجوة للسودان من إقامة علاقات مع اسرائيل، وأولها فك العزلة، فضلاً عن تطلعهم للتعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة الاستفادة من التكنولوجيا الاسرائيلية في الزراعة والتي يحتاجها السودان بشدة، ونفى دقلو وجود علاقة بين شطب السودان من قائمة الإرهاب والاتفاق مع اسرائيل، مضيفاً فقط تزامن توقيت الإعلانين، وأوضح أن السودان أوفى بكافة التزاماته للولايات المتحدة فيما يخص قائمة الإرهاب، بيد أن الملفين بدآ منفصلين واستمرا كل في مساره، واشار دقلو لدور الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترمب في ملف العلاقة مع اسرائيل، معرباً عن شكره للإدارة الأمريكية، وقطع دقلو باستمرار العلاقات بينهم وإسرائيل وصولاً للتطبيع الكامل، مبيناً أن العزلة التي فُرضت على بلاده كانت بسبب قضايا أيديولوجية لا علاقة للشعب السوداني بها، ولفت دقلو الى ان السودان ليس جاراً لإسرائيل ولا تجمعهما حدود، وتساءل: “نحنا مشكلتنا شنو مع إسرائيل”، مضيفاً لسنا أول دولة مسلمة تطبع، مؤكداً وقوفهم مع القضية الفلسطينية ومع الحل، بيد أن الفلسطينيين مطبعون ولديهم علاقة مع إسرائيل.

وقال دقلو في رده على زيارة أول وفد سوداني لتل أبيب بتأكيد دعمهم للزيارات، على أن ذلك سيكون في أول فرصة سواء كان وفداً شعبياً أو رسمياً.