ادخل نفسه في ورطة رمضان عجب يعترف بتوقيعه لعقد مع الهلال



علمت ( السوداني) ان لاعب المريخ، رمضان عجب الذي تم تجديد التعاقد معه امس الاول لم ينف توقيع عقد مسبق مع نادي الهلال.



وبحسب ما تحصلت عليه (السوداني) فان رمضان عجب اخطر رئيس المريخ آدم سوداكال، بتوقيعه لعقد مع نادي الهلال وكان ذلك بالتحديد قبل مباراة القمة الاخيرة التي انتهت بفوز المريخ بهدف دون رد.



واوضح مصدر مقرب من رمضان ان الاخبار التي تحدثت عن عدم علم سوداكال بخطوة اللاعب، وغضبه من توقيعه في الهلال ليست صحيحة مطلقاً.



واشار المصدر ان رمضان عجب، اخطر سوداكال بانه وقع عقد مع الهلال قبل مباراة الفريق الاخيرة امام غريمه.



وفجر المصدر مفاجاة واشار الى ان بعض اعضاء مجلس المريخ كانوا على علم مسبق بخطوة رمضان بعد ان اخطرهم الاخير وبالتالي فان الاحاديث التي تشير الى عدم علمهم ليست صحيحة.



يشار الى ان رمضان عجب توصل لاتفاق لاحقاً مع ادارة المريخ، وقام بتجديد تعاقده قبل مباراة الفريق الاخيرة امام الهلال.



ومنح المريخ، قائده الثاني مبلغ وقدره 15 مليون جنيه نظير البقاء.