هاتفه خارج نطاق الخدمة ابوعشرين يتمسك بـــ(كلمته) للهلال

قالت مصادر متطابقة ان حارس مرمى المريخ، علي عبد الله ابوعشرين دفع باعتذاره لادارة النادي عن الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة.



وقدم المريخ عرضا لابي عشرين قبل مباراة الفريق الاخيرة امام الهلال بيد أن اللاعب اعتذر وطلب تاجيل المفاوضات لما بعد المباراة.



وحصلت ( السوداني) على تفاصيل المحاولات التي قام بها مجلس المريخ وبعض اقطاب النادي مع حارس المرمى من اجل اقناعه بالتجديد الا ان اللاعب اكد بانه وقع عقد مسبق مع ادارة الهلال ولا يرغب في ادخال نفسه في قضية قانونية.

واشار المصدر المقرب من ابي عشرين أن اللاعب سبق وان جلس مع ادارة الهلال وحصل على عرض مالي مغر وابدى موافقته الفورية على الانتقال.



واشار المصدر ان خطوة ابي عشرين بالتوقيع في كشوفات الهلال حدثت قبل مغادرة بعثة المنتخب الاول الى تونس لاداء المباريات الودية امام منتخبات تونس وتوغو.

وشدد المصدر بان ابا عشرين رافقه في التوقيع لاعبا المريخ رمضان عجب الى جانب محمد الرشيد حيث وقع اللاعبان على عقودات كذلك.



يشار الى ان اباعشرين غادر عقب مباراة القمة الاخيرة الملعب برفقة احدى الشخصيات التي قال بانها تقرب اليه – شقيقه –



واغلق حارس مرمى الاحمر هواتفه وتعذر الوصول اليه.