المريخ تعاقد معه بـ(150) الف جنيه  صفقة محمد الرشيد تحطم الارقام المالية بسوق الانتقالات

تقرير : خاص السوداني

حطمت صفقة لاعب وسط المريخ محمد الرشيد، المتصارع عليه بين ادارتي ناديي المريخ والهلال، الارقام القياسية في سوق الانتقالات بالكرة السودانية.



وبحسب ما تحصلت عليه ( السوداني) فان محمد الرشيد سيكون الاغلى بين اقرانه بعد ان وصل سعر التعاقد معه لرقم مالي كبير وهو 24 مليون جنيه سوداني.



وانضم الدولي محمد الرشيد للمريخ في مايو 2016 بعقد لمدة (3) سنوات ولم تتجاوز القيمة المالية لتعاقده آنذاك مبلغ وقدره 150 الف جنيه.



وبحسب مصدر ذي صلة باللاعب الشهير بـ(حمو) فان الاخير لم يتقاض في انتقاله الاول للمريخ مبلغ التعاقد بشكل كامل وانما على دفعات.



واوضح المصدر للصحيفة بان تجديد عقد اللاعب مع المريخ قبل عامين من الان لم يكلف خزينة النادي سوى مبلغ مليوني جنيه ولم تسلم الى اللاعب كاملة آنذاك.



وبالنظر الى الارقام سالفة الذكر يتضح بما لا يدع مجالا للشك حجم المفارقات الكبيرة في سوق الانتقالات بالسودان، حيث تصاعدت ارقام اللاعبين لرقم مالي كبير جداً.



يشار الى ان الصراع بين ناديي القمة اوصل مبالغ التعاقد مع اللاعبين لارقام كبيرة، حيث وصل سعر قائد المريخ رمضان عجب لــ(15) مليون جنيه، بينما حاز حارس المرمى علي ابوعشرين على مبلغ وقدره (18) مليون جنيه، فيما وصلت المفاوضات مع محمد الرشيد لـ(24) مليون جنيه.

ويقول مصدر اسري لصيق بلاعب المريخ محمد الرشيد – طلب حجب هويته – ان الرقم المالي المعروض على ابنهم عادي جداً واشار الى ان تازم الوضع الاقتصادي بالبلاد هو السبب في ذلك.



وتساءل المصدر قائلاً: لماذا انتم مندهشون وهل مبلغ 24 مليار جنيه كثير على ابننا في ظل الوضع الحالي.

واضاف ( نريد له مستقبلاً افضل، والمبلغ هذا لا يكفي حتى لشراء منزل جيد جداً)



واختتم المصدر حديثه مع الصحيفة بالقول ان حمو لاعب صغير في السن ويستحق التقييم المناسب سواء اكان ذلك في ناديه الحالي المريخ او الطرف الآخر الذي يفاوضه في اشارة للند التقليدي – الهلال -.