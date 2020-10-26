(السوداني) تورد التفاصيل زوران يكتفي ببشة ويستعين بمساعد أجنبي

علمت ( السوداني) ان مدرب الهلال الجديد الصربي، زوران لن يستعين بمساعد مدرب سوداني ضمن الطاقم الفني الجديد بخلاف قائد الفريق السابق، والمحلل الفني ضمن الطاقم التدريبي الجديد محمد احمد بشير (بشة)

وبحسب مصادر الصحيفة فان بشة سيكون قريبا من المدرب الصربي خلال مهمته الجديدة وذلك حتى يساعد الاخير في التعرف السريع على المستويات الفنية الخاصة باللاعبين ووظائفهم بالاضافة الى تزويد الجهاز الفني الجديد باي معلومات يطلبها.

وخضع بشة طيلة الفترة الماضية لكورسات تحليل بعدة دول اخرها العاصمة القطرية الدوحة والتي خضع فيها لفترة معايشة مع محلل نادي العربي القطري، كما شارك في دورات أخرى باكاديمية برشلونة وغيرها.

يشار الى ان الجهاز الفني الجديد للهلال يضم الصربي زوران مديراً فنياً، بينما سيتولي مهمة المعد البدني التونسي مهدي بن مرزوق وسبق للاخير العمل بالهلال رفقة المدرب الاسبق الكوكي كما ينتظر ان يحضر مساعد بوسني للعمل رفقة المدير الفني الجديد.