رغم اعلان رئيس نادي سموحة التعاقد معه  (السوداني) تكشف اسرار مفاوضات تطبيع الازرق مع اطهر للابقاء عليه

الخرطوم: السوداني

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تم الانتهاء من التعاقد مع الظهير الأيمن السوداني أطهر طاهر وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، أمس الأحد، إن أطهر الطاهر لاعب جيد وسيكون إضافة لسموحة.

وأضاف عامر “اللاعب سيصل إلى القاهرة الأحد من أجل الانضمام إلى صفوف نادي سموحة بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية.

و تحصلت “السوداني” على معلومات مهمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث كثف مجلس تطبيع الهلال من اتصالاته باللاعب لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق، وهو ما بدأ اللاعب يفكر فيه بصورة جدية خاصة أن سموحة لن يشارك في المنافسات الإفريقية للموسم القادم وهو ما قد يعزز من حظوظ بقاء أطهر ضمن الكشوفات الزرقاء ولكن ذلك يرتبط بمقابل مادي كبير.