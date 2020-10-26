عاجل… البرهان: مبلغ التعويضات الأمريكية وفره الجهاز التنفيذي من الموارد المحلية، ولم تدفعه اي جهة

البرهان: مبلغ التعويضات الأمريكية وفره الجهاز التنفيذي من الموارد المحلية، ولم تدفعه اي جهة
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عاجل… البرهان: لم نطرح أمر دفع 10 مليارات دولار في إطار التطبيع.. إنّما رؤية رئيس الوزراء أن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار لسد العجز.
البرهان: مبلغ التعويضات الأمريكية وفره الجهاز التنفيذي من الموارد المحلية، ولم تدفعه اي جهة
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عاجل… البرهان: لم نطرح أمر دفع 10 مليارات دولار في إطار التطبيع.. إنّما رؤية رئيس الوزراء أن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار لسد العجز.
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