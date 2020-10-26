عاجل… رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.

عاجل… رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.
رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.
رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.
Prev Post
البرهان: أزمة الصفوف بالبلاد، أمرٌ مُحزنٌ ومُحبطٌ بالنسبة لنا.. لكن نتوقّع أن تعود الحياة لطبيعتها في المَدى القريب.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.