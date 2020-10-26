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عاجل… رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.

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By alsudani 0

رئيس مجلس السيادة: ليس لديّ أيِّ طموح سياسي.. فقط أريد أن أؤدي أمانة التكليف.. والآن إذا وجدت مخرجاً فأنا جاهزٌ.

alsudani
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