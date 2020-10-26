مجهول يسرق مدفع دوشكا من عربة شرطة داخل قسم شرطة

نيالا: محجوب حسون

دونت شرطة قسم نيالا وسط بلاغاً بالرقم (4399) تحت المادة (174) من القانون الجنائي ضد مجهولين تمكنوا من سرقة مدفع رشاش دوشكا ليلة الأمس الاثنين كان مثبتاً على سيبيا عربة شرطة متوقفة داخل قسم شرطة نيالا وسط، ضمن إحدى عربات الدوريات العاملة فى الطوف الليلي مع عدد من عربات القوات المشتركة.

وأكد اللواء شرطة/ علي حسب الرسول علي مدير شرطة ولاية جنوب دارفور للصحفيين، واقعة السرقة، وقال إنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية تجاه القوة المشتركة التي كانت ترابط داخل القسم وفعلوا العمل البحثي والتحري لاستعادة المدفع المسروق والوصول للجاني في أقرب وقت ممكن.

وتعود تفاصيل السرقة حسب مصادر أمنية، ان قوة الطوف الأمني عادت عند الساعة الواحدة صباحاً من الطواف على مدينة نيالا والأسواق، وخلد الأفراد للراحة وعندها صعد متهم وتمكن من فك المدفع الدوشكا المثبت على العربة وتم إخفاؤه ولم يتم اكتشاف جريمة السرقة إلا عند الساعات الأولى من الصباح.

تم فتح بلاغ جنائي ضد مجهولين بعد إجراء تحريات أولية وسط القوات، وتم البحث عن المدفع بواسطة الكلب البوليسي الذي تعرف على أربعة متهمين من بين القوات المتمركزة والعاملة ضمن قوة الطوف، جارٍ التحري معهم.