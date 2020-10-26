السودان: شركة بشائر توضح حقيقة تسعيرة الوقود الجديدة التي تم تداولها باسمها

الخرطوم: محمد الطاهر

أوضحت شركة بشائر لخدمات الطاقة في السودان، حقيقة تسعيرة الوقود التي تم تداولها باسمها، من خلال التقاط صورة شاشة لإحدى محطاتها بالخرطوم.

وقالت الشركة في تعميم نشرته على صفحتها الرسمية اطلعت عليه ( السوداني) ” تنوه شركة بشائر ان ما تم تداوله في الوسائط الاجتماعية لتعديل اسعار بمحطة اركويت مركز القلب، ماهو الا نتيجة لإختبارات قامت بها الشركة لمعرفة تقبل النظام الالكتروني للتعديل المركزي لمختلف الاسعار.

وأكدت الشركة على أنه حتى كتابه هذا المنشور لم يصل الشركة اي خطاب او علم من الجهات المختصة بتغيير في الأسعار،

واعتذرت الشركة عن اي اضطراب احدثته هذه التجارب الفنية والتقنية “وفق قولها”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على نطاق واسع صورة شاشة لإحدى محطات الشركة يظهر فيها سعر لتر البنزين 120 جنيهاً والجالون 540 جنيهاً، وذكرت أن تم برمجة ماكينات طلمبات شركة بشائر بالسعر الجديد.