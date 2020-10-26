عاجل| نص اخطار “ترامب” للكونجرس بقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يوم ١١ ديسمبر

الخرطوم: السوداني

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم ‏‏السودان من قائمة الإرهاب نهائيا يوم 11 ديسمبر 2020.

تورد (السوداني) فيما يلي نص اخطار ترامب للكونجرس بانه قرر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب:

وفقًا لدستور وقوانين الولايات المتحدة، وبما يتفق مع المادتين 1754 (ج) و 1768 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 (50 USC 4813 (c) و 4826 (c)) ، I نشهد بموجب هذا ، فيما يتعلق بإلغاء قرار 12 أغسطس / آب 1993 ، بشأن السودان:

(ط) لم تقدم حكومة السودان أي دعم لأعمال الإرهاب الدولي خلال الفترة السابقة فترة 6 أشهر.

(2) قدمت حكومة السودان تأكيدات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل.

يجب أن تستوفي هذه الشهادة أيضًا أحكام القسم 620A (c) (2) من قانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 (22 USC 2371 (c) (2 ، القسم 40 (f) (1) (B) من تصدير الأسلحة قانون الرقابة (22 USC 2780 (f) (1) (B ، وإلى الحد الذي ينطبق ، القسم 6 (ي) من قانون إدارة التصدير لعام 1979 (50 USC App.2405 (j) ، كما هو متبع في ساري المفعول بموجب الأمر التنفيذي رقم 13222 المؤرخ 17 أغسطس 2001

دونالد جيه ترامب

البيت الأبيض،

26 أكتوبر 2020.