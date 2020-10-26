الحزب الاتحادي الأصل يعلن عن تكليف مؤسسات الحزب برفع توصياتها بشأن “التطبيع”

الخرطوم: السوداني

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، بتكليف مؤسسات الحزب المختصة بدراسة ملف العلاقات الخارجية بعناية بكل مستجداتها، والاستماع لكل الآراء حول السلام في الشرق الأوسط وآليات فهم وتقويم التطبيع مع إسرائيل، ورفع توصياتها.

وشدد الحزب في بيان له، الثلاثاء، وصل إلى (السوداني) على أهمية الفرز بين الآراء الشخصية وبين رأي المؤسسة الحزبية المستمد من أدبياتها وتاريخها و المكتسب من رأي الأغلبية.

وهنأ “الميرغني” الشعب السوداني بالمولد النبوي الشريف، ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب، داعيا للسودان بالأمن والخير والاستقرار.

و جدد” الميرغني” دعم حزبه للفترة الانتقالية، مشددا على ضرورة السعي والتعاون لانجاحها وصولا إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة.