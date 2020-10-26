شاب يقضم إصبع صيدلي بالخرطوم لمنعه عقار مخدر

أقدم شاب سوداني على قضم إصبع طبيب صيدلي و طعنه بسكين حادة اخترقت فخذه، بسبب رفضه صرف عقار ذا مفعول مخدر دون روشتة طبية.

وتعرّض الطبيب “خالد العوض حسب الرسول” بصيدلية سيف الإسلام، بامدرمان (سوق ليبيا) الاربعاء، لطعن بسكين اخترقت فخذه وخرجت من الناحية الأخرى.

كما قضم إصبعه بعد أن عضه المعتدي الذي داهمه داخل كاونتر الصيدلية، بسبب رفضه إعطائه عقار مُخدر ذا تأثير عصبي، ظل تعاطيه شائعا في أوساط الشباب كمخدر.

وكان المعتدي يحمل معه أدوات الجريمة من ( عصاة كهربائية و سكين) مما يشير إلى سبق الإصرار والترصد.

وأفاد أحد زملاء الطبيب (السوداني) بخياطة 6 أصابع أخرى لزميلهم، مشيراً إلى أن تعرض الصيدليات لهجوم أصبح شائعا في الآونة الأخيرة بالخرطوم، مستنكراً اطلاق سراح المتهم بضمانة مالية قدرها 14 ألف كأنها جريمة عادية “وفق قوله”.

وتساءل زميله في حديثه لـ(السوداني) عن قانون حماية الكوادر والمؤسسات الطبية ومدى تفعيله، مطالباً لجنة أصحاب الصيدليات بالتحرك لحماية منسوبيها.