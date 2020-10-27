الاستخبارات الإسرائيلية تستعرض فوائد التطبيع مع السودان

الخرطوم: السوداني

نشرت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تقريرا، رصد المصالح الإسرائيلية التي ستحصل عليها تل أبيب بالسلام مع السودان رغم أنه بلد فقير، ولاسيما في قضايا الأمن.

وورد في التقرير الذي نشرته “القناة 12” الإسرائيلية: “المصلحة المركزية لإسرائيل في السودان الذي يبلغ تعداد سكانه 42 مليونا ويعاني من عجز مالي يصل إلى 60%، هي الأمن، حيث يقع السودان على البحر الأحمر وعلى طريق تهريب مركزي للبشر، والسلاح والبضائع من شمال إفريقيا”.

وأشار التقرير إلى أن “موقع السودان يمكن أن يساعد إسرائيل بالتخفيف من مخاطر تموضع جهات معادية على طول طريق أساسي لإسرائيل، وعلى المدى البعيد يمكن أن يجري نشاط أمني مشترك في المنطقة”.

وأضاف: “سيكون السودان قادرا بعد الاتفاق مع إسرائيل على المساعدة بمنع تهريب الأسلحة على مسار السودان مصر غزة ومنع تموضع جهات معادية لإسرائيل على أراضيه” بالإضافة إلى “إمكانية إحباط إقامة قواعد بحرية لجهات معادية لإسرائيل مثل إيران وتركيا على شواطئ البحر الأحمر”.

ولفت التقرير، إلى أن “السودان سيسمح بمرور الرحلات الجوية إلى إسرائيل وهذا الأمر سيساهم بتخفيض فترة الرحلات إلى دول إفريقية مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا، وأيضا إلى أمريكا اللاتينية”.

وقال التقرير إنه “كون السودان دولة نامية فإن الأمر سيساعد الإسرائيليين أن يقوموا بتصدير أنواع مختلفة من البضائع، من بينها التكنولوجيا والخدمات”.