توجيه تهمة القتل العمد لضابط بقوات الدعم السريع

الخرطوم:آيات فضل

وجهت محكمة جنايات أمدرمان ، تهمة القتل العمد لضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع ، بعد إدانته بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور دهساً بالسيارة في الثالث من يونيو عام 2019 بمدينة أم درمان .

وأعاد القاضى استجواب المتهم حول جزئية إخطار المتهم للجهة التي يعمل بها بخصوص سفره ،وأجاب المتهم بأنه اخطرهم بسفره بعد عودته من القضارف ،ورد ممثل الدفاع يوسف إبراهيم ، بان المتهم غير مذنب و ان الفعل الناتج عن الاهمال الذى تعرض له المرحوم لم يكن المتهم سببا فيه أذ انه لم يكن متواجدا فى مسرح الحادثة لحظة ارتكاب الفعل وكان في منطقة دوكة ضاحية القضارف ،ولديهم البينة على ذلك.

وحددت المحكمة جلسة التاسع من الشهر القادم لسماع شهود الدفاع عن المتهم.

وكانت نيابة أم درمان جنوب دوّنت بلاغاً تحت المادة (130) من القانون الجنائي (القتل العمد) وأحالت أوراق القضية للمحكمة .