(العدل) : حالات اختفاء قسري وتعذيب للضحايا ارتكبها النظام السابق

الخرطوم: أم سلمة العشا

كشفت وزارة لعدل عن حالات اختفاء قسري وتعذيب للضحايا عانى منهم السودانيون في عهد النظام السابق، فيما أقرت بوجود انتهاكات وجرائم حرب شهدتها مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت وكيل وزارة العدل سهام عثمان خلال مخاطبتها ورشة العدالة الانتقالية( منظمة معنية بضحايا مناطق النزاعات) إن الانتهاكاتٍ وجرائم الحرب تتطلب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة بجانب تعويضهم بجبر الضرر مادياً ومعنوياً فضلا عن إصلاح المؤسسات العدلية.

ووصفت عثمان النظام السابق بانه كان ديكتاتورياً وقمعياً عانى منه السودانيون الامرين من حالات اختفاء قسري وتعذيب للضحايا،

وكشفت وزارة العدل عن إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بعد أن ضمنته آراء وملاحظات الخبراء القانونيين وحقوق الإنسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته.

من جانبها قالت ممثلة الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية ليزا ويت إن العدالة الانتقالية من مهام الحكومة الانتقالية ويجب تحقيقها، وأشارت إلى التزام الولايات المتحدة الاميركية بدعم السلطة الانتقالية .