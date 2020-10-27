جدل التعرفة (الكمساري والركاب) شجار واشتباك بالأيدي

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

تشهد المركبات العامة مشاجرات يومياً تصل مرحلة تبادل الألفاظ النابية والاشتباك بالأيدي ما بين الكمساري والمواطن بسبب تعرفة المواصلات المرتفعة التي فرضت على المواطن فرضاً وأصبح غير قادر عليها وآخرون يرون أنها ليست مبررة.

يتفاوت سعر التعرفة ما بين خمسين ومائة وخمسين جنيها والأمر يختلف من مركبة لمركبة ومن منطقة لأخرى ، لكن هناك إجماع على ارتفاع التعرفة لمستقلي تلك المركبات من الموظفين والطلاب.

واحتج كثير من المواطنين على تلك الزيادة التي يرون بأنها غير منطقية وأنه تم فرضها عشوائياً الأمر الذي يحدث خللاً في ميزانية المواطن الذي يستقل تلك المركبات يومياً للذهاب إلى عمله أو مكان دراسته.