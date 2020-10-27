بأغنية (إرهاب شنو)؟ الشاعر مدني النخلي يبرئ السودان من تهمة الإرهاب

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

قال الشاعر الكبير مدني النخلي :(الإنسان السوداني بريء من تهمة الإرهاب والعالم يعرف ذلك جيداً وما جر البلد لهذه التهمة تخبط وسياسات لا للمواطن والوطن يد فيها، وقال (المطلوب الآن الانفتاح على العالم ثقافياً واقتصادياً أدبياً وسياسياً.

لإعادة السيرة العطرة للسودان وأهله، مشيراً إلى أن ضبط السياسات الخارجية بما يخدم مصالح الوطن والابتعاد عن المحاور والتبعية الضارة بمصالح الوطن.

في ذات السياق أوضح النخلي بأنه كتب أغنية بعنوان (إرهاب شنو؟) إلحان وأداء الفنان/عبدالمنعم النذير. وفيما يلي كلمات الأغنية:

إرهاب شنو

الإنت جاي تقول علي

نحن السماح اتولدنا

وعشنا بي…

شوف كدي أبوابنا مشرعة للغريب

عشرتنا يا الطعم

الحليب…

السلم أيد للبعيد

قبل القريب..

نلقاك أهل فينا

ظنك مابخيب

وإرهاب شنو

الإنت جاي تقول علي

بنبيت قوا مابنقرب

المال الحرام

في العالم اخوه بينا

بس كلي احترام

احرار عزاز وطن

التعايش والسلام

إرهاب شنو الإنت

جاي تقول علي

شوف البدمر والسرق

من عين امان

شوف اللي خان

واللي باع وطن الحنان

النسف كل الجسور

بين الازاهر والطيور

المسخ الاعياد وغنوات

السرور

وإرهاب شنو الإنت

جاي تقول علي

ماتعمم الفكرة وتدين

وطن الغلابا الطيبين

المن خلقنا أهل بعض

بي كل حب متعايشين

ارهاب شنو ؟؟؟

شغل الأذونا وفرقونا

وأرهبونا …

ليه البلد والناس تدان

بي فعلة العاق والسرق

بي فعلة الكتل الحرق

بالزور الحق……..

بالفسق

وإرهاب شنو الإنت جاي تقول علي

ده ما شبهنا ولا أهلنا

اتربو بي.