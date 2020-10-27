(اسحق وسليمان).. يزينان الخرطوم بلوحات السلام

الخرطوم: كوكتيل

لوحتان رائعتان تعبران عن قيم الثورة السودانية وشعارها ثلاثي الأبعاد (حرية – سلام – عدالة)، الأولى عند شارع الستين والثانية بشارع عبدالله الطيب تحكيان قصة إبداع اثنين من فناني بلادي (إسحق وسليمان).

الفنان التشكيلي الشاب إسحق أحمد خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدفعة سبعين يحلم بوطن السلام ويعبر قائلا استوحيت من مشهد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وهو يطلق حمامات السلام بميدان الحرية بعد اكتمال توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا ضرورة التعبير عن مفاهيم السلام عبر تقديم الرؤية الفنية والإبداعية كانت الخلفية الزرقاء رمزاً للسلام والهدوء والطمأنينة وإطلاق حمامات السلام البيضاء بعد تحقق الحرية.

مشروع الرسومات بدأ بمبادرة شخصية فرضتها اجواء السلام وستتنقل بين مدن العاصمة والولايات دفعا بمفاهيم التعايش السلمي حتى تصل للغاية المرجوة وطن عامر بالحب والوئام والسلام.

وجدت الرسومات الجدارية تفاعلاً كبيراً من المارة والعابرين خاصة وأن البصمة الإبداعية والجمالية تعكس القدرات الفنية العالية للثنائي التشكيلي إسحق وسليمان إلى جانب الموقع المتميز للجداريات.. عبر عدد من المواطنين عن راحتهم وسعادتهم وأكدوا على حرصهم واهتمامهم بتنزيل اتفاق السلام إلى أرض الواقع ليكون حياً بين الناس,

يرى مراقبون انه في الآونة الأخيرة تزايد مظاهر التفاعل مع السلام أكثر فأكثر من الأشخاص الذين يدركون قيمته ويأخذون على عاتقهم زمام المبادرة حيث يقوم المعلمون وأولياء الأمور والتلاميذ في المدارس بإجراء دروس السلام ، ويزين فنانون الشوارع بالصور بالإضافة لتنظيم مهرجانات رياضية.