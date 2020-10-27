بخيت خميس يقترب من العودة للقمة

بخيت خميس يقترب من العودة للقم

اقترب ظهير مريخ الفاشر، ولاعب المريخ السابق من العودة إلى الأخير مرة أخرى وذلك على خلفية المستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعب مع السلاطين خلال الموسم المنصرم، ويعتبر بخيت خميس من الاسماء التي انضمت للمريخ في العام 2014 وقدم اللاعب مع الاحمر آنذاك مستويات متباينة حيث كان من ضمن الكتيبة التي مثلت النادي في بطولة شرق ووسط إفريقيا ( سيكافا) بيد أن اللاعب تعرض للإصابة في اولى المباريات بالبطولة وقتها ومنها خرج من الحسابات، كما لم يكن اللاعب واحداً من الخيارات الاساسية في عهد المدرب الفرنسي الاسبق الفرنسي غارزيتو وتم الاستغناء عنه بعد ذلك، يذكر أن بخيت خميس قدم مستويات فنية ملفتة مع مريخ الفاشر وأصبح واحداً من العناصر الدائمة الاختيار في كلية المنتخب الوطني وغادر مؤخراً مع الأخير إلى المعسكر الإعدادي الذي جرئ بتونس.