بعد خروج أبوعشرين تباين في الأحمر بشأن عودة ( جبل الجليد)

برز اسم حارس مرمى المنتخب الوطني، والأمل عطبرة أكرم الهادي سليم ضمن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها في المريخ وذلك عقب الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها حارس الاحمر الاول علي ابو عشرين، برفضه تجديد تعاقده والكشف عن توقيعه لعقد مسبق مع نادي الهلال. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) فإن هناك تبايناً حول عودة الحارس أكرم الهادي سليم من جديد لكشف الأحمر، وفي الوقت الذي يرى فيه بعض أعضاء مجلس الأحمر وغرفة التسجيلات بأن جبل الجليد هو الأنسب للمهمة خاصة في ظل الاستحقاقات الإفريقية التي تنتظر الفريق الموسم القادم بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها، يرى آخرون بأن اللاعب أخذ العديد من الفرص وارتدى شعار النادي أكثر من مرة خلال وقت سابق وخرج لأسباب انضباطية وبالتالي فإن عودته لن تضيف جديداً، يشار إلى أن رئيس المريخ آدم سوداكال يدعم خيار التعاقد مع أكرم الهادي سليم وسبق أن ضمه إلى غرفة تسجيلات النادي أكثر من مرة دون إكمال التعاقد معه بشكل رسمي.