الصربي اجتمع به غضب هلالي لاستهداف (بشة)

قال مصدر رفيع بلجنة التطبيع الهلالية أن الأخبار التي أكدت رفض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للتعاقد مع قائد الفريق السابق محمد أحمد بشير (بشة) للعمل محللاً ضمن الطاقم الفني الجديد الذي يقوده المدرب الصربي زوران ليست صحيحة، واضاف المصدر بأن بشة يحظى بعلاقات طيبة مع جميع لاعبي الهلال وليست هناك أي خلافات كما يشاع واستدل بالمحبة الكبيرة التي حظي بها اللاعب والمناشدات التي جرت له من جميع لاعبي الفريق عندما اعلن خلال وقت سابق اعتزاله لعبة كرة القدم.. واوضح المصدر بان لجنة التطبيع لا تتخذ قراراتها بشكل عاطفي مشيراً الى ان قرار التعاقد مع بشة جاء بموافقة ودعم كبير من المدرب الجديد الذي يملك معلومات مسبقة عن وضعية اللاعب والخبرات التي يحظى بها في مجال التحليل الفني بخلاف خبراته السابقة وقربه من لاعبي الفريق ومعرفة إمكاناتهم الفنية.. واشار المصدر الى ان جلسة جمعت بين زوران وبشة قبيل توقيعه للعقودات تم من خلالها وضع النقاط على الحروف والاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة القادمة .. ولم يتردد المصدر في الاشارة الى ان هناك من يحاول العبث باستقرار الازرق بخلق اخبار ومعلومات مضللة على حد وصفه.