اللواء عامر يواصل الاجتماعات بشان تطبيع المريخ

عقدت اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة بحسم الازمة الادارية بنادي المريخ وتكوين لجنة التطبيع المريخية بقيادة النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة اللواء عامر عبد الرحمن اجتماعاً ضم الى جانبه عضوي المجلس، الاستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة)، والاستاذ عبدالرحيم حماد.

وأوضح اللواء عامر عبدالرحمن أن الاجتماع أقيم وسط روح توافقية وأن الجميع أمنّ على ضرورة السعي المتواصل من أجل بلوغ ما يخدم استقرار نادي المريخ

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد حديثه بأنهم سيحرصون على الجلوس مع كل مكونات نادي المريخ، مؤكداً على ثقتهم في التقارب الكبير بين كل الكيانات في البيت المريخي وتسيد الجميع للمصلحة العليا لنادي المريخ.