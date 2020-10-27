اكد تنفيذ برنامج الفرنسي لجنة المنتخبات تؤكد الجاهزية لموقعة غانا

أكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، حسن برقو انهم بذلوا جهود كبيرة مع CAF وذلك من أجل تقديم موعد مباراة المنتخب الوطني الأول ومنتخب غانا في الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا 2022م بالكاميرون، والتي حدد لها الاتحاد الغاني سابقاً يوم (13) نوفمبر، وعقب العديد من الاتصالات والمحاولات تم التأكيد بشكل نهائي على إقامة المباراة يوم (12) نوفمبر 2020م على ملعب كيب كوست، وستلعب مباراة الاياب يوم (17) نوفمبر القادم في استاد الهلال بأمدرمان في الجولة الرابعة أمام المنتخب الغاني، وأفاد رئيس لجنة المنتخبات أن ضغط المباراتين في أوجز وقت كان يصب في مصلحة النجوم السوداء، وذكر انهم تمسكوا بموعد الاتحاد السوداني في إقامة المباراة يوم (17) دون أي تقديم لها، وأشار رئيس لجنة المنتخبات إلى أن البرنامج التحضيري للمباراة المقدم من المدرب الفرنسي فيلود سينفذ وفق ماجاء من الجهاز الفني، حتى لاتضيع الجهود التي بذلت على مدار الأشهر الماضية، والتي أقيمت خلالها (4) معسكرات، وخاض المنتخب (5) مباريات دولية.