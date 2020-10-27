 21فريقاً في النسخة الثانية لكرة القدم النسائية

أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة – رئيس لجنة كرة القدم النسائية – ميرفت حسين إن الترتيبات تجري على قدم وساق لإنطلاق النسخة الثانية من دوري كرة القدم النسائية، وستكون البداية في الولايات منتصف نوفمبر المقبل ويشارك في النسخة القادمة (21) فريقا، من (9) اتحادات محلية، وقالت ميرفت حسين إن التجهيزات في لجنة كرة القدم النسائية متواصلة حالياً، لأجل الترتيب الجيد للانطلاقة، بالتواصل مع الاتحادات المحلية التي تمتلك فرق كرة قدم نسائية.يذكر أن الدفاع كان بطل أول نسخة من دوري كرة القدم السوداني للسيدات التي اقيمت في 2019، وحلّ التحدي في المركز الثاني