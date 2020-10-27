النيابة العامة تُدوِّن بلاغات جنائية ضد نادر العبيد

الخرطوم: السوداني

دوّنت النيابة العامة، بلاغات جنائية في مواجهة رئيس “زيرو فساد” نادر العبيد بالابتزاز والاحتيال وإعاقة سير العدالة، موضحاً أنه إزاء تصرفه الأخير الذي تناقلته الوسائط في الأيام الماضية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأفعال التي قام بها المدعو نادر العبيد المنتسب لـ”زيرو فساد” وفي وقت سابق أدت الى عدم السماح له بدخول مباني النيابة العامة بالخرطوم، وذلك لعدم وجود صفة له وما بدر منه من سلوك مريب في وقتها شكل وقائع جنائية في مواجهته.

وأكدت أنها مؤسسة عدلية ولا علاقة لأية جهة بأعمالها سوى السلطات المنصوص عليها في القانون.