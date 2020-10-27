ضبط عدد كبير من العربات المخالفة لتنظيم وتوزيع الوقود بولاية الخرطوم

الخرطوم: هبة علي

بدأت ولاية الخرطوم (أمس)، إنفاذ حملة مراقبة وضبط توزيع الوقود بالمحطات ومنع المخالفات والتجاوزات ببحري حسب الاتفاق الذي تمّ مُؤخّراً بين والي الخرطوم ووكيل وزارة الطاقة والتعدين .

وقاد الحملة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم عمر أحمد فضل الله بحضور المدير التنفيذي لمحلية بحري وأعضاء لجنة أمن المحلية والآلية المشتركة المُكوّنة من القوات النظامية (القوات المسلحة، والشرطة العسكرية، وقوات الدعم السريع والقوات الشرطية والأمن الاقتصادي ).

وتم ضبط عدد كبير من العربات والمواتر المُخالفة لقواعد صف الوقود، وتم اتخاذ إجراءات بنزع اللوحات وتسليمها لإدارة المرور، فيما أعلنت ولاية الخرطوم تواصل هذه الحملات في كل محلياتها بالتركيز على المحطات التي يتم تزويدها يومياً بالوقود وتتكدّس فيها العربات بأعداد كبيرة وتؤثر على حركة السير في الشوارع.