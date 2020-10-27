البرهان يعود إلى البلاد

الخرطوم: السوداني

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء اليوم، إلى البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.



واستغرقت الزيارة ساعات، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري المشير عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحفي، إن الزيارة كانت فرصة جيدة للقاء الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن اللقاء تناول القضايا المشتركة خاصةً قضية الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين السودان ومصر، بجانب التعاون في المجال الزراعي والطيران والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الزيارة كانت فرصة سانحة للقاء مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني بمقر إقامته بالقاهرة .

ووصف وزير الخارجية المكلف، زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لمصر بالناجحة والمُثمرة بالنظر إلى العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبيناً أن البلدين لديهما العديد من المشروعات المشتركة، مُؤكِّداً استمرار التشاور بين قيادتي البلدين حول القضايا التي تهم مصلحة شعبي البلدين.