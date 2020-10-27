الطاقة تحدد الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين والكيروسين

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الطاقة، قراراً حددت فيه أسعار بيع البنزين والجازولين (الاستيراد الخاص ).

وأشار القرار الى قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة رقم (77) لسنة 2020 بتاريخ 26 أكتوبر والخاص بتحديد أسعار بيع منتجي البنزين والجازولين التجاري، وألغى القرار أسعار بيع منتجي البنزين والجازولين تجارياً وخدمياً اعتباراً من سريان هذا القرار.

كما تم اعتماد قرار الطاقة أسعار بيع منتجي البنزين والجازولين (الاستيراد الخاص) للمستهلك النهائي في مدن وولايات المستودعات الاستراتيجية بسعر 120 جنيهاً للتر البنزين و ١٠٧ جنيهات للتر الجازولين .

كما نص القرار على تحديد سعر الاستيراد الخاص لشركات العمليات النفطية والسفارات والمنظمات، وأضاف القرار بأن يباع الكيروسين بنفس سعر الجازولين الاستيراد الخاص.